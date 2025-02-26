Египет – это не только пирамиды, Красное море и древние храмы. Эта страна скрывает множество любопытных деталей, которые могут удивить путешественников. Вот три интересных факта, которые помогут взглянуть на Египет с новой стороны.

Гуляя по улицам египетских городов, можно заметить, что многие дома остаются недостроенными, а на их крышах растут арматура и кирпичи. Это не случайность: в Египте действует налоговая система, согласно которой недостроенные здания облагаются меньшими налогами. Поэтому владельцы оставляют свои дома формально «в процессе строительства».

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Несмотря на то что Египет – страна с преимущественно мусульманским населением, здесь проживает крупнейшая в арабском мире христианская община – копты. Одной из особенностей коптской традиции является нанесение татуировки с крестом на запястье во время крещения.

О третьем факте смотрите в видео блогера @pollyravel.