В какие страны россиянам легче всего получить визу

Ситуация с визами для граждан России усложняется в зависимости от политической и экономической обстановки, но, несмотря на это, остается немало стран, где мы можем получить ее с минимальными усилиями. «‎Рамблер» расскажет, какие государства предлагают наиболее удобные визовые режимы.

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1. Турция

Получение визы в Турцию для нас значительно упростилось в последние годы. Большинству россиян достаточно оформить электронную визу (e-Visa) через официальное правительственное приложение, что занимает всего несколько минут.

Электронная виза позволяет оставаться в Турции до 90 дней в течение 180 дней. Этот процесс не требует посещения посольства или консульства, документы и информация об обратном билете (это все требующиеся документы) подаются в режиме онлайн. Важно помнить, что для некоторых категорий граждан (например, для владельцев дипломатических паспортов) виза может быть не нужна вовсе, а пребывание возможно на срок до 60 дней.

2. Армения

Это одно из тех направлений, где гражданам России вообще не нужно оформлять визу для посещения. Согласно действующему соглашению, мы можем находиться на территории Армении до 180 дней в году без разрешения на въезд. Это делает страну особенно привлекательной как для краткосрочных, так и для длительных путешествий

3. Таиланд

Для туристов из России есть возможность оформить визу по прибытии на срок до 30 дней. Важно, что документ по прибытии выдается в аэропорту, и процесс получения не занимает много времени. Для этого достаточно предъявить обратный билет и подтвердить наличие средств на банковском счете на пребывание. Для более длительного пребывания можно оформить визу на 60 дней через консульства, но для большинства туристов 30 дней вполне достаточно.

4. Мальдивы

Мальдивы — один из самых популярных курортов для романтического отдыха и свадебных путешествий, где гражданам России также не нужно заранее оформлять визу. Визу на срок до 30 дней можно получить по прибытии в аэропорт. Для этого потребуется только действующий заграничный паспорт, обратный билет и подтверждение брони отеля.

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5. Грузия: безвизовый режим для россиян

Она славится своим гостеприимством, кухней, а также великолепными природными пейзажами — от пляжей Черного моря до горных вершин Кавказа. Россияне могут находиться на территории Грузии без визы до 365 дней. Это открывает множество возможностей для долгосрочных поездок, бизнес-визитов, а также проживания.

6. Сербия: простая виза для путешествий

Сербия — страна с безвизовым въездом для граждан России на срок до 30 дней. Однако если вы планируете оставаться дольше, разрешение на въезд все-таки будет необходимо оформить. Для краткосрочного пребывания визит в Сербию можно легко организовать, предоставив минимальный пакет документов.

Все эти направления предлагают удобные и быстрые способы получения визы или вовсе не требуют ее оформления. Именно поэтому они станут идеальным выбором для тех, кто не хочет тратить время на бюрократию.

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