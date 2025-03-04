Сегодня термин «шенгенская виза» знаком каждому, кто хоть раз путешествовал по Европе. Но почему она называется именно так, и какое отношение к ней имеет слово «Шенген».

Название связано с Шенгенским соглашением, подписанным в 1985 году в небольшой деревне Шенген в Люксембурге. Первоначально его заключили пять стран – Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург – с целью упрощения передвижения между государствами. Документ предусматривал отмену паспортного контроля на внутренних границах, что стало первым шагом к созданию единого визового пространства.

Со временем к соглашению присоединились другие европейские страны, а в 1995 году Шенгенская зона официально заработала. С этого момента для поездок по большинству европейских государств стало достаточно одной визы, которая получила название «шенгенская».

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Сегодня в Шенгенскую зону входят 29 стран, и наличие такой визы позволяет свободно перемещаться между ними без дополнительных разрешений.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @@tariel_gitravel.