Март – это время, когда зима постепенно отступает, и появляется желание провести отдых у моря. Однако погода в это время года может быть разной, поэтому важно заранее выбирать подходящее направление.

Если ваша цель – поплавать в теплом море, идеальными вариантами будут Мальдивы, Таиланд или Куба. На Мальдивах температура воды в марте стабильно высокая, что идеально подходит для пляжного отдыха. Таиланд в это время года также радует хорошей погодой, а Куба подарит не только теплое море, но и атмосферу карибского отдыха.

Средиземное море в Египте: почему стоит ли ехать в Эль-Аламейн

Если купание не является главным приоритетом, но хочется насладиться отдыхом на побережье, можно рассмотреть Египет или ОАЭ. В этих странах в марте уже достаточно тепло для прогулок по пляжу и экскурсионных поездок, а комфортные отели и развитая инфраструктура сделают ваш отдых приятным.

Подробнее о том, какой курорт выбрать для отдыха, рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.