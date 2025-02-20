Средиземное море в Египте: почему стоит ли ехать в Эль-Аламейн

Когда речь заходит об отдыхе в Египте, большинство сразу представляет себе курорты Красного моря – Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Однако на севере страны, на побережье Средиземного моря, находится Эль-Аламейн – элитный курорт с роскошными пляжами, белоснежным песком и бирюзовой водой, не уступающей красоте Мальдив.

Этот регион называют «египетской Ривьерой» благодаря его чистым пляжам, мягкому климату и развитой инфраструктуре. В отличие от курортов Красного моря, здесь нет коралловых рифов, а вход в воду пологий, что делает место идеальным для отдыха с детьми.

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Эль-Аламейн стремительно развивается и уже сейчас может составить конкуренцию подорожавшим курортам Турции.

Подробнее об этом месте рассказала в своем видео блогер @pollyravel.