Иран часто окружен предрассудками, но на самом деле это одно из самых богатых культурных направлений для путешественников. Здесь зарождались великие цивилизации, правили империи и создавались произведения искусства, которые повлияли на мировую культуру.

Персия – древнее название этой земли – подарила миру величественные дворцы, сады, шахские мечети и базары, похожие на сказочные лабиринты. Именно здесь находятся руины Персеполя, столицы могущественной Ахеменидской державы, и Накше-Рустам – усыпальница персидских царей, высеченная прямо в скалах.

Но Иран – это не только история. Современные города, такие как Тегеран, Исфахан и Шираз, полны жизни: здесь можно увидеть, как традиции соседствуют с современностью.

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Еще одна причина посетить Иран – люди. Гостеприимство здесь возведено в культ: местные жители охотно рассказывают о своей культуре, приглашают в гости и радуются, когда иностранцы открывают для себя их страну такой, какая она есть – не через стереотипы, а через собственный опыт.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @travelnobaggage.