Блогер @alina_traveler_ посетила один из самых знаковых отелей Дубая – Atlantis The Palm. В своем видео она поделилась впечатлениями о месте, где роскошь сочетается с уникальными развлечениями.

Этот культовый отель, расположенный на искусственном острове Пальма Джумейра, известен своим грандиозным дизайном, невероятным сервисом и уникальными привилегиями для гостей.

Один из главных бонусов для постояльцев – безлимитный доступ в аквапарк Aquaventure, крупнейший в Дубае. Здесь можно прокатиться на экстремальных горках, включая знаменитую «Leap of Faith», которая проходит сквозь бассейн с акулами.

Другой уникальный объект отеля – океанариум The Lost Chambers, воссоздающий подводные руины мифической Атлантиды. В его аквариумах обитают тысячи морских существ, включая скатов, акул и редких рыб.

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Но не только масштабные развлечения делают Atlantis The Palm особенным. Блогер отметила внимание к деталям в сервисе – например, вечернюю подготовку ко сну, когда персонал затемняет свет, разворачивает постель и оставляет небольшие приятные сюрпризы для гостей.