Хайнань – тропический остров в Китае, который все чаще выбирают туристы вместо Вьетнама и Таиланда. И не зря: здесь идеальные пляжи, приятный климат, доступные цены и никаких визовых сложностей для россиян.

Хайнань пока не так популярен среди туристов, а значит, цены на отели, экскурсии и еду здесь ниже, чем в известных азиатских курортах. Особенно это ощущается на месте – ужин в кафе, массаж или поездка на такси обходятся дешевле, чем в Бангкоке или Нячанге.

На Хайнань можно добраться без пересадок – из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов России летают прямые рейсы в Санью, главный курорт острова.

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Хайнань называют «восточными Гавайями» благодаря белоснежным пляжам, пальмам и бирюзовому морю. Здесь нет толп туристов, как в Паттайе, а пляжи ухоженные и чистые. Кроме того, остров знаменит своими природными парками, термальными источниками и чайными плантациями.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Tariel_gitravel.