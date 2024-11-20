Дубай давно стал символом роскоши и современного восточного колорита. Но Объединенные Арабские Эмираты – это не только ультрасовременные небоскребы и бесконечные торговые центры. Помимо этого мегаполиса, здесь есть немало мест, которые удивляют своей природной красотой, архитектурными шедеврами и уникальной атмосферой.

Многие туристы отдают предпочтение Дубаю, но столица страны, Абу-Даби, ничуть не уступает в разнообразии впечатлений. Этот город поражает количеством парков и зеленых зон, которые создают контраст с окружающей пустыней.

Одной из главных достопримечательностей Абу-Даби стал Лувр – архитектурное произведение искусства, которое объединило восточную и западную культуры.

Если вы мечтаете о белоснежных пляжах и бирюзовом море, отправляйтесь на остров Саадият. Этот курорт называют местным аналогом Мальдив благодаря чистейшей воде и природной красоте.

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Не стоит забывать и о других эмиратах, таких как Рас-эль-Хайма, который славится своими горными пейзажами, и Фуджейра с живописными пляжами на берегу Индийского океана.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @tariel_gitravel.