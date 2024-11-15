Многие путешественники знают, что при покупках за границей часть потраченных денег можно вернуть в виде налога на добавленную стоимость. Эта система работает в большинстве стран и позволяет сэкономить на крупных приобретениях, будь то одежда, электроника или сувениры.

Однако процесс возврата НДС требует внимательности и соблюдения правил.

Перед покупкой уточните у продавца, поддерживается ли оформление возврата НДС. Обычно на витрине или кассе есть специальные наклейки «Tax Free». При оплате попросите у продавца оформить специальный чек. Для этого вам понадобятся паспорт.

Стюардесса рассказала, почему в аэропортах все стоит дорого

В аэропорту, на вокзале или пункте пересечения границы найдите стойку таможни. Здесь вам нужно будет предъявить покупки, чеки и паспорт для подтверждения выезда из страны. После подтверждения документов вы можете получить деньги прямо в аэропорту (наличными или на карту) .

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @alina_traveler_.