Овербукинг – это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест на самолете. Хотя может показаться, что это недоработка в системе бронирования, на самом деле, это продуманная стратегия авиакомпаний для минимизации убытков из-за неявок пассажиров.

Избежать овербукинга на 100% невозможно, но можно минимизировать риск.

Онлайн-регистрация позволяет пассажирам заранее подтвердить свое участие в рейсе и выбрать место, зачастую открывая доступ к местам за 24 часа до вылета. Это особенно важно в условиях овербукинга, когда авиакомпания приоритетно рассматривает тех, кто уже зарегистрировался. Пассажиры, зарегистрировавшиеся онлайн, меньше рискуют попасть под снятие с рейса.

Вещи, которые не стоит делать на борту самолета

Ранний выход на посадку также помогает избежать отказа в посадке. Авиакомпании часто предоставляют приоритет тем, кто приходит к гейту заблаговременно, особенно в случае переполненного рейса. Пассажиры, опоздавшие на посадку, автоматически попадают в группу риска и могут быть заменены на других ожидающих.

Подробнее об этом рассказала стюардесса @vvedishchevaaa.