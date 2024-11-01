Беларусь – страна, которая может удивить даже опытного путешественника. От старинных замков и легенд до современных заводов и уникальных природных уголков – каждый найдет здесь что-то интересное.

Беларусь нередко называют «страной замков» благодаря выдающимся архитектурным комплексам, которые пережили множество эпох. Одними из самых известных замков являются Мирский и Несвижский замки, оба входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Какие сувениры привезти из Калининграда

Страна также активно развивает промышленный туризм. Экскурсии на различные предприятия – от старейших стекольных заводов до высокотехнологичных производств. Например, посетители могут отправиться на экскурсии по Минскому тракторному заводу или БелАЗу, известному своими огромными карьерными самосвалами.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @avanturizm.