Стамбул – это не только культурная столица Турции, но и одно из лучших мест для шоппинга благодаря разнообразным торговым центрам, которые предлагают покупателям все – от роскошных брендов до доступных аутлетов.

Emaar Square Mall

Расположенный на азиатской стороне Стамбула, этот торговый центр – настоящая жемчужина для любителей шоппинга. Здесь более 400 магазинов, включая международные бренды и турецкие дизайнерские бутики.

Istinye Park

Этот торговый центр на европейской стороне известен своей роскошной атмосферой. Он объединяет под своей крышей более 300 магазинов, включая премиальные бренды, такие как Chanel и Louis Vuitton. Помимо шоппинга, Istinye Park предлагает отличные возможности для отдыха: здесь находятся рестораны с кухнями разных стран, кинотеатр IMAX и регулярные культурные мероприятия.

Venezia Mega Outlet

Это место отличается уникальной архитектурой, напоминающей каналы Венеции, что делает его не только местом для покупок, но и популярной достопримечательностью. Здесь представлено множество аутлет-магазинов, где можно приобрести одежду и аксессуары по сниженным ценам.

Подробнее об остальных торговых центрах рассказала в своем видео блогер @travel_alma.