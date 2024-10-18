Три гостиницы с собственными винодельнями

В отелях среди бескрайних виноградников и древних замков можно стать свидетелем рождения благородных вин и ощутить их вкус на фоне великолепных пейзажей. "Рамблер" расскажет про самые популярные в мире гостиницы с собственными винодельнями.

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1. Château Les Carrasses — Лангедок, Франция

Château Les Carrasses — это винодельческое шато, расположенное в живописном регионе Лангедок на юге Франции. Этот отель представляет собой идеальное сочетание истории, уюта и уникального винодельческого опыта. Замок, построенный в 19 веке, окружён виноградниками, где производятся вина, характерные для региона, такие как Шардоне, Сира и Гренаш.

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Гости Château Les Carrasses могут принять участие в ежегодном сборе урожая, что является незабываемым событием для любителей вина. Отель предлагает детальные экскурсии по виноградникам и винным подвалам, где можно изучить процесс производства от начала до конца. Специально для гостей отеля организуются дегустационные обеды, где можно попробовать не только вина, но и блюда местной кухни, приготовленные из свежайших местных продуктов.

2. Castello Banfi — Тоскана, Италия

Castello Banfi — это винодельня и роскошный отель, расположенный в сердце Тосканы, известной своими бескрайними холмами и древними винодельческими традициями. Отель занимает величественный средневековый замок, окруженный семью тысячами акров виноградников. Винодельня специализируется на производстве одного из самых знаменитых итальянских вин — Brunello di Montalcino.

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Каждый гость получает возможность посетить винные подвалы, прогуляться по виноградникам и узнать о процессе создания местных вин. Также предлагаются винные дегустации с экспертами, которые подробно рассказывают о тонкостях производства вина и различиях в сортировке винограда. После насыщенного дня можно расслабиться в роскошных номерах или насладиться блюдами местной кухни в ресторане, где каждое блюдо идеально сочетается с винами Castello Banfi.

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3. Marqués de Riscal — Ла-Риоха, Испания

Отель Marqués de Riscal — это не только винодельня, но и архитектурный шедевр. Спроектированный Фрэнком Гери, знаменитым архитектором, отель удивляет своим футуристическим дизайном. Но не только внешний вид привлекает гостей — отель расположен в самом центре одного из крупнейших винодельческих регионов Испании — Ла-Риоха. Винодельня, основанная в 1858 году, является одной из старейших в регионе.

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Гостям предоставляется уникальная возможность посетить исторические винные подвалы, где хранятся тысячи бутылок выдержанного темпранильо. Винные туры здесь включают полное погружение в процесс производства вина, от сбора винограда до его созревания в дубовых бочках. Кроме того, отель предлагает винные ужины с участием сомелье, которые подбирают вина для каждого блюда.

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