Томатный сок в самолете – это классика, которую многие пассажиры выбирают даже если не пьют его в обычной жизни. Почему так происходит? Ответ кроется в сочетании нескольких факторов, связанных с особенностями нашего организма на высоте.

Во время полета давление и влажность в салоне самолета значительно отличаются от привычных условий на земле. Эти изменения напрямую влияют на наши вкусовые рецепторы. Исследования показывают, что на высоте вкусовые ощущения притупляются: соленые и сладкие вкусы ощущаются менее интенсивно, а кислые и умами, наоборот, становятся более выраженными. Именно вкус умами, присущий томатному соку, становится особенно насыщенным, что делает его привлекательным для пассажиров.

Почему пилоты не едят одинаковую еду во время рейса

Также не стоит забывать о физиологических изменениях. Во время полета организм может испытывать обезвоживание из-за сухого воздуха в салоне. Томатный сок, благодаря своему составу, помогает утолить жажду и восполнить недостаток жидкости. Кроме того, в нем много полезных веществ, таких как витамины А и С, которые поддерживают иммунитет.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.