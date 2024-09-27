Во время каждого полета, помимо видимой работы пилотов, существуют многие невидимые для пассажиров меры, направленные на обеспечение безопасности.

Одним из таких правил является запрет на одинаковую еду для капитана и второго пилота. Это правило, хотя и может показаться незначительным, играет важную роль в авиационной безопасности.

Почему в самолетах до сих пор есть пепельницы

Пилоты никогда не едят одну и ту же еду на борту. Причина проста: минимизация риска отравления или пищевых аллергий, которые могут вывести из строя обоих пилотов одновременно. Если один из них почувствует себя плохо после еды, другой останется в состоянии управлять самолетом. Этот простой, но важный шаг гарантирует, что, несмотря на любые непредвиденные обстоятельства, безопасность полета всегда остается под контролем опытного члена экипажа.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.