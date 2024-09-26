Пепельницы в самолетах, несмотря на запрет курения на борту, продолжают быть обязательным элементом по нескольким причинам.

Главное объяснение – это требования авиационных регуляторов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и другие аналогичные органы по всему миру предписывают наличие пепельниц в туалетах самолетов, даже если курение запрещено. Это делается из соображений безопасности: если кто-то все же решит нарушить запрет и закурить, у него должно быть безопасное место для тушения сигареты.

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Отсутствие пепельницы может привести к тому, что нарушитель выбросит непотушенный окурок в мусорное ведро, что создает высокий риск возгорания.

Подробнее об этом рассказал в своем видео пилот @karenpilot.