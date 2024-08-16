Многие, наблюдая за процессом подготовки самолета к вылету, задаются вопросом: почему огромный лайнер, способный преодолевать тысячи километров, не может самостоятельно выехать со стоянки.

Главная причина использования тягачей заключается в том, что большинство самолетов не оснащены системой заднего хода. Их двигатели способны создавать тягу только вперед. Теоретически, некоторые модели могут использовать реверс тяги для движения назад, но это крайне неэффективно.

Как сделать перелет более комфортным

При включении двигателей на полную мощность на земле, струя выхлопных газов может поднять в воздух различные предметы, которые могут повредить сам самолет или находящиеся поблизости объекты. Также использование основных двигателей для маневрирования на земле крайне неэкономично с точки зрения расхода топлива.

Подробнее об этом рассказал в своем видео пилот @karenpilot.