Путешествие на автобусе по Японии – это особый опыт, который отличается от привычных нам поездок на общественном транспорте.

Это настоящая мечта для тех, кто ценит спокойствие и личное пространство. Японцы, известные своей культурой уважения и внимания к деталям, сделали автобусные поездки комфортными даже для самых требовательных пассажиров.

Каждое сиденье оснащено перегородками, создающими уютную личную зону, где можно спокойно расслабиться, не беспокоясь о соседях. Если вам нужно отдохнуть, то на сиденьях предусмотрены специальные козырьки, которые можно опустить, чтобы спокойно вздремнуть в пути.

Вещи, которые стоит знать перед поездкой в Японию

Еще одна приятная деталь – это манеры водителей. Перед тем как начать движение, водитель обязательно поклонится перед пассажирами, выражая уважение и приветствуя каждого.

Путешествие на автобусе по Японии – это не просто перемещение из точки А в точку Б, а возможность погрузиться в культуру страны, где даже общественный транспорт превращается в комфортное и уважительное пространство.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olga_mykife2.