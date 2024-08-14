Япония – страна, которая завораживает туристов со всего мира своей уникальной культурой, передовыми технологиями и древними традициями.

Однако, чтобы в полной мере насладиться поездкой и избежать возможных недоразумений, важно быть подготовленным к некоторым особенностям японского общества и законодательства.

Одна из важных вещей, о которой следует помнить - это широкие полномочия японской полиции. В Японии полицейские могут задержать человека лишь на основании того, что он выглядит подозрительно. Это может показаться странным для туристов из других стран, но такова местная практика.

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Другой важный момент касается курения. В Японии действуют очень строгие правила относительно курения в общественных местах. Фактически, курение запрещено во всех общественных пространствах, включая улицы, парки и даже некоторые открытые площадки. Для курильщиков оборудованы специальные закрытые будки.