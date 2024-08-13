Тревел-блогер @lana.frogtraveler поделилась своими наблюдениями о негативных сторонах отдыха в азиатских странах. Несмотря на экзотику и яркие впечатления, которые дарит путешествие по Азии, есть несколько аспектов, к которым туристам стоит быть готовыми.

Первый минус – хаотичное дорожное движение. В большинстве азиатских городов царит настоящий транспортный хаос. Потоки мотоциклов, автомобилей и пешеходов смешиваются в единую массу, игнорируя правила дорожного движения. Даже на пешеходных переходах нужно быть предельно внимательным и осторожным.

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Второй существенный недостаток – риск пищевых отравлений. Местная кухня может быть очень вкусной, но непривычной для европейского желудка. К тому же, не везде соблюдаются строгие санитарные нормы. Путешественникам рекомендуется быть осторожными с уличной едой, пить только бутилированную воду и тщательно мыть фрукты.

Подробнее об остальных минусах смотрите в видео.