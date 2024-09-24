Во время полета многие пассажиры задаются вопросом, зачем бортпроводники просят открыть шторки иллюминаторов перед взлетом и посадкой. На первый взгляд, эта просьба кажется незначительной, однако она играет важную роль в обеспечении безопасности на борту.

Во время взлета и посадки, самые критичные моменты полета, экипаж просит открыть шторки иллюминаторов для повышения безопасности. Когда шторки открыты, пассажиры и бортпроводники могут быстро оценить обстановку за бортом и заметить возможные угрозы, такие как возгорание или повреждения. Это также позволяет естественному свету проникать в салон, облегчая визуальную ориентацию в случае аварийной ситуации.

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Кроме того, если потребуется срочная эвакуация, открытые шторки помогут пассажирам быстрее сориентироваться, а спасателям – увидеть, что происходит внутри самолета.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @zhilibyli_ru.