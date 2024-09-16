Почему стюардессы держат руки за спиной, когда встречают пассажиров: видео
При посадке на борт самолета внимательный пассажир может заметить, что стюардессы часто стоят, держа руки за спиной. Эта, казалось бы, незначительная деталь на самом деле является важным элементом профессионального этикета и имеет несколько практических причин.
Когда стюардессы встречают пассажиров у входа в самолет, их руки за спиной — это не просто часть вежливого приветствия, а важный элемент их работы. Такой жест связан с тем, что во время посадки они проводят незаметный подсчет пассажиров с помощью специального счетчика. Этот процесс помогает убедиться, что все на борту и никто не остался в зале ожидания.
Стюардесса поделилась, как у экипажа проходит дежурство в аэропорту
Держать руки за спиной — неслучайный жест. Так стюардессы избегают того, чтобы счетчик был на виду и мог вызвать вопросы или даже беспокойство у пассажиров. Таким образом, профессионализм экипажа позволяет сохранять атмосферу спокойствия и уюта с первого момента вашего полета.