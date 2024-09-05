Многие пассажиры авиарейсов даже не подозревают, что за кулисами аэропорта кипит напряженная работа, в которой участвуют не только наземные службы, но и летный состав. Недавно стюардесса крупной авиакомпании рассказала о малоизвестной стороне работы бортпроводников – дежурстве экипажа в аэропорту.

Дежурство экипажа – это своеобразная «боевая готовность» авиационного персонала. Во время дежурства члены экипажа находятся в аэропорту в полной готовности заменить коллег, которые по каким-либо причинам не могут выполнить запланированный рейс.

Действительно ли стюардессы много путешествуют

По словам стюардессы, дежурство обычно длится 12 часов. Члены экипажа приходят в аэропорт, проходят предполетный медосмотр и ожидают в специально отведенном помещении. При себе у них всегда есть форма и необходимые документы на случай срочного вызова на рейс.

Подробнее об этом рассказала в своем видео стюардесса с ником @svetadiod_ru.