Трэвел-блогер @lana.frogtraveler, недавно вернувшаяся из шестимесячного путешествия по Таиланду, раскрыла своим подписчикам реальную стоимость жизни в этой тропической стране.

По словам девушки, основной статьей расходов стала аренда жилья. За комфортабельную виллу она ежемесячно платила 38000 рублей.

Второй по величине расход – транспорт. Аренда популярного в Таиланде средства передвижения, мотобайка, обходилась ей в 12000 рублей в месяц.

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Что касается питания, то расходы на продукты составили 5000 бат, что эквивалентно примерно 13000 рублей. Эта сумма покрывала все необходимые продукты питания на месяц, включая местные фрукты и морепродукты.