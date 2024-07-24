В эпоху, когда путешествия становятся все более доступными, а время – все более ценным, многие туристы ищут направления, сочетающие в себе красоту природы и простоту въезда.

Таиланд известен своими белоснежными пляжами и прозрачными водами Андаманского моря и Сиамского залива. Острова Пхи-Пхи, Краби и Пхукет привлекают миллионы туристов ежегодно. Здесь можно заняться дайвингом, снорклингом или просто насладиться плаванием в теплых водах.

Три мифа об отдыхе в Дубае

Куба, крупнейший остров Карибского моря, привлекает туристов не только своей богатой культурой и историей, но и великолепными пляжами. Варадеро, один из самых известных курортов страны, может похвастаться 20-километровой полосой белоснежного песка и кристально чистой водой.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @viola.anisimkova.