Дубай – один из самых популярных туристических направлений в мире, но вокруг этого эмирата до сих пор существует множество заблуждений.

Многие полагают, что Дубай – это место, где всегда царит невыносимая жара. Действительно, летом температура может достигать экстремальных значений, но это лишь часть года. С ноября по март в Дубае устанавливается приятная погода с температурой около 25-30°C днем и прохладными вечерами.

Абу-Даби или Дубай: какой город выбрать для отдыха

Также распространено мнение, что процветание Дубая полностью зависит от нефтяных доходов. Однако это далеко от истины. На самом деле, продажа нефти составляет всего 6% от общего бюджета эмиратов. Экономика Дубая диверсифицирована и основана на туризме, финансовых услугах, недвижимости и торговле.

Подробнее об этом смотрите в видео.