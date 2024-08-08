Отправляясь в Японию, многие туристы с удивлением открывают для себя совершенно новый мир розничной торговли. Помимо привычных крупных супермаркетов, в Стране восходящего солнца повсеместно встречаются небольшие круглосуточные магазинчики, называемые «комбини».

Вещи, которые удивят в японской квартире

Что же отличает эти магазины от наших привычных супермаркетов? Прежде всего, их размер и ассортимент. Они очень компактны, но при этом в них можно найти практически все необходимое: свежую выпечку, горячие блюда, охлажденные напитки, канцелярию, журналы, сувениры и даже услуги по оплате счетов. Это не просто места, где делают покупки, а целая культура, неотъемлемая часть повседневной жизни японцев.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @miladyfairy.