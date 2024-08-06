Японское жилье существенно отличается от привычного нам российского, и многие особенности могут удивить неподготовленного гостя.

Прежде всего, поражает компактность японских квартир. В стране, где каждый квадратный метр на счету, люди научились максимально эффективно использовать пространство. Многофункциональная мебель, встроенные шкафы и складные элементы интерьера – обычное дело в японском доме.

Почему Япония – лучшая страна для туризма

Что касается коммунальных услуг, японский подход к обслуживанию жилья может показаться необычным. Например, вместо привычного для россиян отключения воды для профилактических работ, в Японии практикуется ежегодная плановая очистка труб. За полгода всех жильцов дома предупреждают о конкретном дне, когда нужно быть дома, чтобы специалисты могли провести очистку сливов в каждой квартире.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @holly-lolly.