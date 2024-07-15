Вы когда-нибудь мечтали о путешествии, где все идет как по маслу, без неприятных сюрпризов и лишних хлопот? Где вы чувствуете себя желанным гостем, а не ходячим кошельком? Тогда позвольте представить вам Японию – страну, которая, кажется, создана для туристов.

Эта страна умеет удивлять не только своими роботами и цветущей сакурой. Помимо этих очевидных достоинств, есть ряд практических причин, почему Япония может считаться одним из лучших направлений для путешественников.

Прежде всего, процесс получения визы в Японию удивительно прост и доступен. В отличие от многих других стран, Япония не требует оплаты визовых сборов, что сразу же экономит бюджет туриста.

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Одним из главных преимуществ Японии является честность в отношении туристов. В стране практически отсутствует двойное ценообразование – цены на товары и услуги одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @miladyfairy.