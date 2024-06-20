Куала-Лумпур – город контрастов, где современная архитектура удивительным образом сочетается с древними памятниками и колоритными кварталами.

За два дня можно успеть охватить главные достопримечательности этого удивительного города.

Первый день можно начать с посещения Merdeka 118 – самого высокого небоскреба в городе и второго по высоте здания в мире. После полюбовавшись современной архитектурой, отправляйтесь к пещерам Бату, где расположены известные индуистские храмы.

Почему в японском общественном транспорте принято соблюдать тишину

На второй день обязательно посетите китайский храмовый комплекс Thean Hou - один из крупнейших храмов такого рода в Юго-Восточной Азии.

В Куала-Лумпуре можно увидеть высочайшие небоскребы рядом с древними храмами и узкими улочками старого города. Два дня позволят вам окунуться в его многогранную культуру и архитектурное разнообразие.