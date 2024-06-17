В Японии соблюдение тишины в общественном транспорте является одной из неписаных норм культурного поведения, глубоко укоренившихся в японском обществе. Эта традиция основана на нескольких важных принципах японской культуры.

В японском обществе высоко ценится уважение к окружающим и забота об их комфорте. Громкие разговоры или шумное поведение в переполненных вагонах метро, поездах или автобусах считаются невежливыми, поскольку могут доставлять неудобства другим пассажирам.

Как выглядят общественные туалеты в Японии

Нарушение правил тишины в общественном транспорте может повлечь за собой неодобрительные взгляды или даже замечания от других пассажиров.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @travelnobaggage.