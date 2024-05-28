Япония известна своими высокими стандартами чистоты и гигиены, и это касается не только жилых помещений, но и общественных туалетов. Путешественники, посетившие эту страну, часто отмечают, что даже уличные туалеты в Японии поражают своей безупречной чистотой и современным оснащением.

Одной из отличительных особенностей японских туалетов являются встроенные системы очистки и подогрева унитазов. Даже в общественных местах вы найдете туалеты с функциями биде и сушки.

Как не следует одеваться туристам в Японии

Кроме того, в Японии уделяется большое внимание дизайну общественных туалетов. Нередко для их создания привлекаются известные архитекторы, которые стремятся превратить эти обычно незаметные сооружения в настоящие произведения искусства. Некоторые общественные туалеты в Японии представляют собой самые необычные и креативные здания, вызывающие восхищение своим новаторским дизайном.