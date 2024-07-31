Тревел-блогер с ником @miladyfairy поделилась неожиданным открытием для путешественников, ищущих бюджетные варианты отдыха. По ее словам, Мьянма (бывшая Бирма) оказалась невероятно доступной страной для туристов.

Была приятно удивлена, обнаружив, что можно остановиться в пятизвездочном отеле всего за 30 долларов в сутки. Такие цены - редкость даже для Юго-Восточной Азии, не говоря уже о более популярных туристических направлениях.

Три страны с самой чистой и голубой водой, куда не нужна виза

Еще одним преимуществом Мьянмы, по словам блогера, является высокий уровень владения английским языком среди местных жителей. Жители страны очень хорошо говорят на английском, благодаря чему туристам легко там находиться.