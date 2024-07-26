Блогер посетил 13 городов Турции и назвал лучшие из них: видео
Блогер с ником @kangozhayev отправился в увлекательное турне по Турции, посетив 13 городов страны. Свое путешествие он начал в Стамбуле, откуда отправился в поездку на автомобиле, чтобы лично познакомиться с красотами и достопримечательностями различных регионов.
По итогам своего путешествия блогер поделился впечатлениями и назвал города, которые, по его мнению, обязательно стоит посетить. Среди курортных городов особое внимание он уделил Кашу, назвав его самым красивым.
Чем отличаются курорты Турции друг от друга
Особое место в рассказе блогера заняла Каппадокия – регион в центральной части Турции, известный своими уникальными ландшафтами и подземными городами. По мнению путешественника, каждый турист, приезжающий в Турцию, обязательно должен побывать в Каппадокии.
Подробнее об остальных городах смотрите в видео.