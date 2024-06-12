Турция уже всем известна своими потрясающими курортами, каждый из которых уникален и привлекателен по-своему. Будь то изумрудные воды Средиземного моря, золотистые пляжи или впечатляющие древние руины, эта страна предлагает нечто особенное для каждого путешественника.

Анталья идеально подходит для тех, кто любит активный отдых за пределами отеля. Этот оживленный город-курорт изобилует историческими достопримечательностями, живописными улочками и бурлящей ночной жизнью.

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Белек, напротив, считается одним из самых дорогих и престижных курортов Турции. Он славится своими роскошными отелями и впечатляющими полями для гольфа мирового класса.

Семьи с детьми часто выбирают Сиде за его пологий вход в море и спокойную атмосферу. Этот курорт известен своими хорошо сохранившимися древними руинами.

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