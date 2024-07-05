Вулкан Иджен, расположенный на острове Ява в Индонезии, представляет собой уникальное природное явление, которое привлекает путешественников со всего мира.

Иджен известен своим редким феноменом – "голубым огнем". Это природное явление возникает из-за воспламенения сернистых газов, выходящих из трещин вулкана. Наблюдать за этим завораживающим зрелищем можно только ночью.

Также на вершине вулкана находится самое большое в мире кислотное озеро бирюзового цвета. Как рассказала блогер @privet_matveeva его сюрреалистический вид и дымящаяся поверхность создают незабываемую атмосферу.

Новый вид путешествий: таинственные билеты в неизвестном направлении

Покорение Иджена – это приключение, которое останется в памяти на всю жизнь. Но прежде чем отправиться в путешествие, важно помнить о необходимости подготовки и соблюдения мер безопасности. Восхождение лучше совершать с опытным гидом и соответствующим снаряжением.