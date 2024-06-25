Новый вид путешествий: таинственные билеты в неизвестном направлении

В мире путешествий появился новый захватывающий тренд, который обещает подарить любителям приключений незабываемые впечатления. Некоторые зарубежные авиакомпании запустили инновационную услугу – продажу билетов в неизвестном направлении.

Концепция простая, но интригующая: пассажиры приобретают билет, не зная конечного пункта назначения. Единственная информация, которую они получают перед вылетом – это рекомендации по багажу. Будь то купальники и солнцезащитный крем или теплая куртка и походные ботинки, эти подсказки лишь разжигают любопытство путешественников.

Что стюардессы берут с собой в командировку

Самое захватывающее в этом предложении то, что никто, кроме экипажа, не знает пункта назначения до самого момента приземления.