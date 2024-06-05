Блогер Алина Матвеева развеяла миф о том, что отдых на Мальдивах – это исключительно дорогое удовольствие. В своем видео она рассказала, как ей удалось организовать недельный отпуск на этих живописных островах с белоснежными пляжами и провести его более бюджетно, чем поездку в популярную турецкую Анталию.

Главным секретом экономии стал выбор отеля. Вместо роскошных курортов она остановилась в небольшом отеле. Проживание в скромном, но уютном номере с удобствами обошлось ей всего в $55 за ночь.

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Питалась она преимущественно в бюджетных кафе, отдавая предпочтение местной кухне. Ну а на развлечения просто не потратилась – целыми днями она наслаждалась пляжным отдыхом и подводным миром.

В итоге, по подсчетам блогера, ее недельный отпуск на Мальдивах обошелся в $1200, что сопоставимо, а кое-где и дешевле, чем популярные турецкие курорты.