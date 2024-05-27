В Паттайе есть место, где русская культура вплелась в яркий тайский колорит, создавая необычный симбиоз традиций.

Русская улица раскинулась в районе Сой Паттайя Парк, всего в нескольких километрах от центра Паттайи. Здесь туристы найдут множество ресторанов, кафе, баров и магазинов, которые продают русскую продукцию.

Прогуливаясь по русской улице, вы услышите знакомые речи и мелодии. Русские надписи на вывесках, русское радио и телевидение создают атмосферу, напоминающую о родных краях. Однако самое главное – это, конечно же, кухня.

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В многочисленных ресторанах и кафе вы сможете отведать все блюда русской кухни: борщ, пельмени, блины, селедку под шубой и многое другое. Персонал заведений, как правило, прекрасно говорит по-русски, что создает особую атмосферу гостеприимства.