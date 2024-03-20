Путешествия – одно из лучших средств для саморазвития и получения новых впечатлений. Популярный тревел-блогер @dashapereval на своем канале поделилась уникальным опытом – она рассказала, как можно пожить в буддийском храме в Таиланде.

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По словам девушки, для этого нужно заранее связаться с монастырем и договориться о приеме. Главное условие – уважать местные традиции и следовать установленным правилам. В храме придется вставать на рассвете, заниматься медитацией, участвовать в ритуалах и помогать монахам с бытовыми делами.

Подробнее об этом смотрите в видео.