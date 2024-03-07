В пяти часах езды от популярного курорта Паттайя, у национального парка Кхао Яй, находится район Пакчонг – уникальное место, где Таиланд встречается с Европой. Здесь построены целые города в колониальном стиле, напоминающие средневековую Тоскану.

Узкие дорожки, аккуратно подстриженные кусты, невысокие особнячки с черепичными крышами – сложно поверить, что это находится в Восточном Таиланде, а не в Италии или Англии.

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Для туристов, изнуренных азиатской экзотикой, Пакчонг станет глотком свежего воздуха и возможностью окунуться в атмосферу Старого Света. Хотя некоторые путешественники, побывавшие в Италии, могут счесть эту имитацию слишком карикатурной, но она имеет полное право на существование, подобно европейским «чайнатаунам».