Шри-Ланка – удивительный остров, покоряющий путешественников своими золотистыми пляжами, древними руинами, ароматными чайными плантациями и буддийскими святынями. Каждый год сотни тысяч туристов стремятся сюда, чтобы окунуться в атмосферу спокойствия, экзотики и духовности.

Однако, как и в любой другой стране, здесь существуют строгие правила и традиции, которые туристы должны уважать. Нарушение некоторых из них может привести к депортации.

Обезьяны на Шри-Ланке считаются священными животными. Их нельзя обижать, дразнить или бросать в них предметы. Даже если обезьяны кажутся навязчивыми, турист должен сохранять спокойствие и не предпринимать агрессивных действий.

Три самых частых способа обмана туристов на Шри-Ланке

Буддизм является главной религией на острове, и статуи Будды глубоко почитаются. Фотографироваться, стоя спиной к этим статуям, считается крайне оскорбительным.