Шри-Ланка – это прекрасный остров с богатой культурой, живописными пейзажами и гостеприимными жителями. Однако, как и в любом другом туристическом месте, здесь существуют некоторые распространенные способы обмана, о которых следует знать путешественникам.

На Шри-Ланке часто практикуется двойной ценник – один для местных жителей, а другой, значительно более высокий, для иностранных туристов. Это касается не только сувениров и товаров на рынках, но также еды, напитков и даже услуг, таких как трансфер или экскурсии. Поэтому важно всегда проверять цены и не стесняться торговаться. Помните, что для местных жителей торг – это норма.

Особенности, которые удивляют туристов на Шри Ланке

Еще один распространенный обман заключается в том, что продавцы или таксисты намеренно не отдают всю сдачу, рассчитывая на невнимательность туристов. Они могут попытаться отвлечь покупателя разговором или даже притвориться, что не поняли его.