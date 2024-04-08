Многие знают о знаменитом Фестивале тюльпанов в Стамбуле, который ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Однако юг Турции весной может предложить не менее впечатляющие цветочные праздники, которые стоит посетить.

Почему стоит посетить Домбай в межсезонье

Одним из самых ярких событий является Фестиваль цветущего миндаля в Датче – небольшом городке на берегу Средиземного моря. Здесь, на склонах гор и в долинах, раскинулись бескрайние миндальные рощи, которые покрываются нежно-розовым цветом.

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