Пять сувениров из Китая, которые захочется беречь всю жизнь

Путешествие в Китай – это незабываемый опыт, который многие мечтают пережить. И одним из способов сохранить память о поездке является приобретение сувениров. Китай пестрит разнообразием товаров, которые могут стать прекрасными подарками для себя или ваших близких. Подробнее — в материале "Рамблера".

© unsplash.com

Чайный набор

В стране Восходящего солнца чай занимает важную роль в культуре. Поэтому приобретение китайского чайного набора станет прекрасным сувениром. Можно выбрать из различных видов чайных наборов, включающих в себя чашки, чайники и подносы, выполненные в традиционном китайском стиле.

Фарфоровые изделия

Фарфор является одним из символов китайского искусства. Можно приобрести различные изделия, такие как вазы, статуэтки, тарелки и чашки, украшенные традиционными китайскими узорами и рисунками. Эти изделия станут прекрасным украшением для дома.

Какими сувенирами можно поживиться в путешествии на Бали

Национальная одежда

Страна славится своими традиционными национальными костюмами, такими как чаншань (длинное платье с высоким воротником и зауженной талией) и ханьфу (ханьская традиционная одежда с украшениями). Приобретение таких предметов гардероба может стать прекрасным сувениром, который можно носить или использовать в качестве декора.

Резные изделия

Китай известен своим мастерством в резьбе по дереву, кости и бамбуку. Там можно приобрести различные резные фигурки, брелки, шкатулки и украшения, выполненные местными мастерами. Эти изделия обладают уникальным и изящным дизайном и могут стать прекрасным подарком для близких.

Живопись

Китайская живопись – еще одно направление китайского искусства, которое можно найти в магазинах и галереях по всей стране. Различные картины, выполненные в традиционном китайском стиле с использованием чернил и кистей, доступны к продаже. Они часто изображают пейзажи, цветы, птиц и другие мотивы, характерные для китайской культуры.

Ранее мы писали, какие сувениры привезти из Таиланда.