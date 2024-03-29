В оживленных уличных кварталах Гонконга, где аромат выпечки и жареных лакомств витает в воздухе, притаилось небольшое заведение, которое стало культовым местом для местных жителей и путешественников. Этот уличный ресторанчик, чье скромное обличье скрывает кулинарные сокровища, вот уже десять лет непрерывно входит в престижный гид "Мишлен", покоряя сердца и вкусовые рецепторы посетителей.

Привычки жителей Вьетнама, которые удивляют туристов

Среди многочисленных блюд, которые здесь предлагают, особенно выделяется один необычный десерт – сладкий суп. Этот изысканный десерт, приготовленный из свежих фруктов и орехов, разбивает стереотипы о традиционных сладостях.

Подробнее об этом заведении рассказала в своем видео блогер @Privet_matveeva.