Вьетнам – страна с богатой культурой и древними традициями, которые переплетаются с современным ритмом жизни. Для туристов некоторые привычки местных жителей могут показаться необычными и даже удивительными.

Одна из таких привычек – ужинать на ночных рынках. После захода солнца улицы крупных городов, таких как Ханой и Хошимин, превращаются в гигантские фудкорты под открытым небом. Здесь можно найти все - от классических блюд вьетнамской кухни до экзотических лакомств.

Особенности, которые удивляют туристов на Шри Ланке

Но на этом ночная жизнь не заканчивается. После плотного ужина наступает время для любимого вьетнамского развлечения – уличного караоке. Прямо на тротуарах устанавливают небольшие сцены с микрофонами и мощными колонками. Вьетнамцы с энтузиазмом поют популярные песни, танцуют и веселятся до поздней ночи.