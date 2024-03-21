На улицах городов и деревень Шри-Ланки можно заметить одну из наиболее ярких особенностей местной жизни – большинство жителей этого тропического острова предпочитают ходить босиком. Будь то на рынке, в супермаркете или даже в некоторых офисах, многие ланкийцы снимают обувь, чтобы чувствовать прохладу под ногами. Эта традиция уходит корнями в древние времена и является данью уважения к земле.

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Для туристов также становится сюрпризом, насколько строго соблюдается школьная форма на Шри-Ланке. Начиная с самых младших классов и заканчивая выпускниками, все ученики одеты в идеальные белоснежные рубашки, юбки или брюки. Никаких вольностей или небрежного вида - опрятный внешний вид является обязательным требованием в каждом учебном заведении.