Биолог опровергла слухи о вспышке загадочного вируса в Таиланде

Врач подчеркнула, что симптоматика болезни не похожа на симптомы респираторного вируса.

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По словам профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктора биологических наук Анчи Барановой, слухи о том, что в Таиланде отмечена вспышка загадочного вируса всего лишь ужастики.

«Пресса сразу написала ужастики про новый зловредный вирус. Но это вряд ли. Не похожа картина на респираторный вирус, ну никак», — написала эксперт в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что у заболевших в Таиланде отмечается температура и кашель, которые не проходят долгое время.

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Баранова считает, что это может быть «коктейль бактериальных инфекций вместе с грибковыми». Симптомы усугубляются из-за тёплой и влажной погодой, отметила она.

Поэтому Баранова рекомендовала не посещать курорт, а таем, кто сейчас там находится – покинуть его. Лечение должно проходить в медучреждениях, расположенных в полосе с умеренным климатом, подчеркнула Баранова.